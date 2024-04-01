ГОСТ для электровелосипедов разработали в столичном Дептрансе

В столичном Дептрансе разработали ГОСТ для электровелосипедов. На данный момент проект проходит публичные слушания. Если его одобрят, то с 2025 года все устройства, которые производят в России или ввозят в страну, должны будут соответствовать требованиям.

Согласно идее, каждому электровелосипеду необходима сертификация. Скорость двигателя должна быть не более 25 километров в час. Кроме того, каждый электровелосипед должен автоматически подстраиваться под медленные зоны.

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