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01 апреля, 12:00

Транспорт

ГОСТ для электровелосипедов разработали в столичном Дептрансе

ГОСТ для электровелосипедов разработали в столичном Дептрансе

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В столичном Дептрансе разработали ГОСТ для электровелосипедов. На данный момент проект проходит публичные слушания. Если его одобрят, то с 2025 года все устройства, которые производят в России или ввозят в страну, должны будут соответствовать требованиям.

Согласно идее, каждому электровелосипеду необходима сертификация. Скорость двигателя должна быть не более 25 километров в час. Кроме того, каждый электровелосипед должен автоматически подстраиваться под медленные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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