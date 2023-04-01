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Жителям столицы рассказали, как заказать соцтакси через приложение "Московский транспорт"

Жителям столицы рассказали, как заказать соцтакси через приложение "Московский транспорт"

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Социальное такси теперь можно заказать через приложение "Московский транспорт". Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для заказа надо выбрать в меню приложения пункт "Информация". Далее нужно нажать на раздел "Заказ социального такси". В открывшемся окне следует указать адрес места отправления, пункта прибытия, дату, время и цель поездки, а также необходимое оборудование. Например, пандус или детское кресло.

В столице социальным такси регулярно пользуются около четырех тысяч человек. Сервис перевозит маломобильных пассажиров на работу и учебу, к социально значимым объектам, культурным, спортивным и развлекательным учреждениям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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