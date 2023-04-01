14:15Город
Жителям столицы рассказали, как заказать соцтакси через приложение "Московский транспорт"
Социальное такси теперь можно заказать через приложение "Московский транспорт". Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Для заказа надо выбрать в меню приложения пункт "Информация". Далее нужно нажать на раздел "Заказ социального такси". В открывшемся окне следует указать адрес места отправления, пункта прибытия, дату, время и цель поездки, а также необходимое оборудование. Например, пандус или детское кресло.
В столице социальным такси регулярно пользуются около четырех тысяч человек. Сервис перевозит маломобильных пассажиров на работу и учебу, к социально значимым объектам, культурным, спортивным и развлекательным учреждениям. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.