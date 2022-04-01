Агрегатор "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на данный момент в Москве это один из самых популярных агрегаторов для онлайн-заказов такси.

Как отмечают эксперты, после ухода "Ситимобил" водители будут в короткие сроки подключены к другим агрегаторам, пассажиры скачают новые приложения и быстро к ним адаптируются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.