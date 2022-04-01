Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля 2022, 14:30

транспорт

Агрегатор "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля

Агрегатор "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля

Дополнительные экспрессы начнут курсировать на Ленинградском направлении

Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

В Москве продлили время работы транспорта до кладбищ

"Утро": главный специалист ЦОДД рассказал о трафике на дорогах столицы

"Утро": столичный трафик оценивается в 5 баллов

"Утро": дорожный трафик в столице оценивается в 3 балла

Эксперты оценили решение ВС признать электросамокат транспортным средством

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла

"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла

Агрегатор "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на данный момент в Москве это один из самых популярных агрегаторов для онлайн-заказов такси.

Как отмечают эксперты, после ухода "Ситимобил" водители будут в короткие сроки подключены к другим агрегаторам, пассажиры скачают новые приложения и быстро к ним адаптируются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоКристина РадченкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика