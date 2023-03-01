Открытие БКЛ в Москве и возвращение пленных из ЛНР

В первые часы после открытия БКЛ наблюдается рекордный рост числа пассажиров на станциях. Они совершили уже более 190 тысяч поездок. Это на 86% больше, чем накануне вечером, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Прямо сейчас пассажиры осваивают новые маршруты – ведь на БКЛ рекордное число пересадок на другие линии. Чтобы каждый мог оценить их удобство, в течение 5 дней вход на любой станции БКЛ будет бесплатным.

Михаил Мишустин поручил детально проработать вопросы, касающиеся регулярного отпуска участников специальной военной операции. Также, по словам премьера, нужно продолжить эффективную работу по материально-техническому и медицинскому обеспечению.

В ЛНР и Харьковской области российские войска уничтожили три группы украинских диверсантов. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных и лишились базы хранения топлива для морской пехоты. Также за сутки военные ликвидировали два склада с боеприпасами.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.