Новости часа: БКЛ столичного метро полностью откроют 1 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. БКЛ Московском метрополитена полностью откроют 1 марта. Вокруг новых станций создадут более 390 тысячи рабочих мест, сообщили столичные власти.

Количество велопарковок в Москве в новом сезоне планируют увеличить на 5–7 тысяч. Об этом рассказал замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев.

Россиянам, прибывающим в Китай, разрешили вместо ПЦР сдавать тесты на антиген. Об этом решении проинформировали в посольстве КНР.