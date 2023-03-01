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Общество

Новости часа: БКЛ столичного метро полностью откроют 1 марта

Новости часа: БКЛ столичного метро полностью откроют 1 марта

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала БКЛ "Сокольники"

Новые правила движения на круговых перекрестках начали действовать в России с 1 марта

"Мой район. Обратная связь": Рижский вокзал закрыли на ремонт

Новости часа: в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Водители электрокаров свободно могут пользоваться платными трассами с 1 марта

Москвичам предложили угадать станцию БКЛ метро

Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в РФ с 1 марта

Платформы Рижского вокзала закрыли на ремонт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. БКЛ Московском метрополитена полностью откроют 1 марта. Вокруг новых станций создадут более 390 тысячи рабочих мест, сообщили столичные власти.

Количество велопарковок в Москве в новом сезоне планируют увеличить на 5–7 тысяч. Об этом рассказал замруководителя столичного Дептранса Алексей Митяев.

Россиянам, прибывающим в Китай, разрешили вместо ПЦР сдавать тесты на антиген. Об этом решении проинформировали в посольстве КНР.

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