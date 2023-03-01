Водители электрокаров свободно могут пользоваться платными трассами с 1 марта

С 1 марта водители электрокаров свободно могут пользоваться платными трассами. Деньги никуда вносить не нужно. Проезд будет бесплатным по ЦКАД, а также по скоростным участкам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12.

Для этого владельцам электротранспорта нужно будет приобрести или арендовать бесконтактный транспондер. Эксперимент проводит Минэкономразвития совместно с Росавтодором. Подробнее о новых льготах для электротранспорта – в эфире телеканала Москва 24.