Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 1 марта откроют последний участок Большой кольцевой линии метро. 31 новая станция позволит быстрее добираться на работу и учебу как минимум трем миллионам человек.

Россия призывает международные организации обратить внимание на данные о подготовке Киевом провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пригородные поезда с 1 марта не останавливаются на Рижском вокзале. Об этом сообщили в ЦППК.