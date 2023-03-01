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Политика

Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Правила проезда перекрестков с круговым движением изменились в РФ с 1 марта

Платформы Рижского вокзала закрыли на ремонт

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 108 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": плотный поток сформировался на 33-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 6 баллов

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В России начали аннулировать документы на машины, ввезенные по параллельному импорту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве 1 марта откроют последний участок Большой кольцевой линии метро. 31 новая станция позволит быстрее добираться на работу и учебу как минимум трем миллионам человек.

Россия призывает международные организации обратить внимание на данные о подготовке Киевом провокации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пригородные поезда с 1 марта не останавливаются на Рижском вокзале. Об этом сообщили в ЦППК.

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