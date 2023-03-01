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Платформы Рижского вокзала закрыли на ремонт

Платформы Рижского вокзала закрыли на ремонт

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С 1 марта платформы Рижского вокзала закрыты на ремонт. Теперь пригородные поезда там останавливаться не будут.

При этом продолжат работу платформа Рижская на МЦД-2 и одноименная станция метро. Часть пригородных поездов будет продлена до Курского вокзала, а часть будет следовать до станции Стрешнево.

Такие временные изменения необходимы для строительства ТПУ "Рижская" и улучшения инфраструктуры вокзала. Здесь построят две новые платформы и обновят пути. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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