Правила прохождения техосмотра останутся прежними до осени

Автомобилистам пока не придется проходить по новым правилам техосмотр. Правила не будут меняться до 1 октября.

ТО пока будут проводить без фотосъемки. Срок действия диагностических карт тоже решили продлить.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.