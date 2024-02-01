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01 февраля, 13:30

Транспорт

Вход на причал Кутузовский будет ограничен с 1 февраля до 14 мая

Вход на причал Кутузовский будет ограничен с 1 февраля до 14 мая

Дептранс Москвы сообщил о перебое с оплатой проезда банковскими картами в транспорте

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С 1 февраля по 14 мая вход на причал Кутузовский будет ограничен. Об этом сообщил московский Дептранс.

Электросуда на маршруте Киевский – Сердце Столицы не будут останавливаться у пристани в связи с проведением капитального ремонта. Вместо этого горожанам рекомендуют пользоваться причалом Сити – Багратион. У него суда будут останавливаться при движении в обе стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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