01 февраля, 13:30Транспорт
Вход на причал Кутузовский будет ограничен с 1 февраля до 14 мая
С 1 февраля по 14 мая вход на причал Кутузовский будет ограничен. Об этом сообщил московский Дептранс.
Электросуда на маршруте Киевский – Сердце Столицы не будут останавливаться у пристани в связи с проведением капитального ремонта. Вместо этого горожанам рекомендуют пользоваться причалом Сити – Багратион. У него суда будут останавливаться при движении в обе стороны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.