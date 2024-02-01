Желтую вафельную разметку нанесут на 32 перекрестках столицы

В 2024 году еще на 32 перекрестках в Москве нанесут желтую вафельную разметку. Появится она на участках с интенсивным движением, где водители часто нарушают правила и блокируют проезд, выезжая за стоп-линию.

На тех улицах, где вафельная разметка уже работает, автомобильный поток движется в среднем на 20% быстрее. За соблюдением правил там следят камеры. Если водитель заедет на желтые линии более, чем на пять секунд, он получит штраф в 1 000 рублей.

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