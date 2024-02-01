Дептранс рассказал о дорожной обстановке 1 февраля

Столичный Дептранс призывает москвичей воспользоваться общественным транспортом в связи с непогодой. Кроме того, вечером 1 февраля ожидается трафик на уровне 6–7 баллов.

Тем временем на Волгоградском проспекте, 46, а также на 32-м километре МКАД в оба направления и на 14-м километре внешней стороны автодороги движение может быть затруднено из-за строительных работ. При этом автомобили едут свободно по проспекту Маршала Жукова, МСД и Кутузовскому проспекту.

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