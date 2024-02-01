Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 1 февраля

Столичный Дептранс рекомендовал москвичам по возможности пересесть на общественный транспорт в четверг, 1 февраля. В ведомстве также призвали соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты при поездке на личном автомобиле.

Гидрометцентр РФ объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 09:00 1 февраля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.