Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московский транспорт вместе с центрами госуслуг запустили "Добрый маршрут". Автобус маршрута м9 украсил призыв "Начни год с доброй истории!" и QR-код, по которому можно почитать хорошие истории сотрудников центров "Мои документы".

"Мы продолжаем развивать в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), благодаря которой пассажир может планировать выгодные поездки на одной цифровой платформе. До 30% можно сэкономить на оплате поездок в метро, на МЦК, МЦД, наземном транспорте и такси", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Еще на 39 маршрутов в 2023 году вышли улучшенные электробусы. Они отличаются адаптивным освещением салона, большим передним указателем маршрута, минимальным влиянием на экологию.