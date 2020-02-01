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01 февраля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Это Москва. Транспорт": "добрые автобусы"

Тематические "Тройки" с пандой Катюшей представили в Москве

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В Москве начали тестировать "Тройки" с российским чипом нового поколения

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В Дептрансе Москвы рассказали о трафике в течение дня 30 января

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Акция "Добрый маршрут" стартовала в Москве

Собянин: строительство станции метро "Генерала Тюленева" вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Московский транспорт вместе с центрами госуслуг запустили "Добрый маршрут". Автобус маршрута м9 украсил призыв "Начни год с доброй истории!" и QR-код, по которому можно почитать хорошие истории сотрудников центров "Мои документы".

"Мы продолжаем развивать в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), благодаря которой пассажир может планировать выгодные поездки на одной цифровой платформе. До 30% можно сэкономить на оплате поездок в метро, на МЦК, МЦД, наземном транспорте и такси", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Еще на 39 маршрутов в 2023 году вышли улучшенные электробусы. Они отличаются адаптивным освещением салона, большим передним указателем маршрута, минимальным влиянием на экологию.

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