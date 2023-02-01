Турецкая компания может перестать обслуживать самолеты "Аэрофлота"

Турция предупредила о возможном запрете обслуживания лайнеров российских авиакомпаний. Об имеющихся рисках заявила компания Havaş. Она обслуживает воздушные суда в аэропортах Турции.

Из-за санкций США более 170 самолетов попали в некий черный список. В основном это лайнеры марки Boeing, которые эксплуатируют российские авиакомпании. Среди них – "Аэрофлот", "Победа", Azur Air и другие.

В письме Havaş по поводу возможных ограничений также упоминаются бизнес-джеты, якобы принадлежащие бизнесмену Роману Абрамовичу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.