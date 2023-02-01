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01 февраля, 17:15

Транспорт

Турецкая компания может перестать обслуживать самолеты "Аэрофлота"

Турецкая компания может перестать обслуживать самолеты "Аэрофлота"

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Турция предупредила о возможном запрете обслуживания лайнеров российских авиакомпаний. Об имеющихся рисках заявила компания Havaş. Она обслуживает воздушные суда в аэропортах Турции.

Из-за санкций США более 170 самолетов попали в некий черный список. В основном это лайнеры марки Boeing, которые эксплуатируют российские авиакомпании. Среди них – "Аэрофлот", "Победа", Azur Air и другие.

В письме Havaş по поводу возможных ограничений также упоминаются бизнес-джеты, якобы принадлежащие бизнесмену Роману Абрамовичу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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