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Транспорт

В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

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У российских авиалиний изменятся правила провоза багажа и ручной клади. В данный момент их разрабатывает Ространснадзор совместно с "Аэрофлотом".

В первую очередь планируют ввести единые и понятные всем параметры для сумок, которые разрешено проносить в салон самолета, чтобы на них могли ориентироваться абсолютно все авиакомпании, в том числе и лоукостеры.

Недавно суд обязал авиакомпанию "Победа" пересмотреть нормы ручной клади – их требования сочли слишком строгими. Теперь пассажирам не обязательно помещать в калибратор дамские сумки и портфели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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