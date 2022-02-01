Более тысячи камер появятся на МКАД в 2022 году

В этом году на МКАД появятся более тысячи камер. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Таким образом, Московская кольцевая автодорога будет полностью под видеонаблюдением. Это сделали ради безопасности, снижения числа аварий и более оперативного реагирования на ДТП.

Всего на улицах города свыше трех тысяч камер фото- и видеофиксации. При этом Москва остается самым безопасным регионом с точки зрения дорожного движения. Так, по сравнению с 2010 годом количество аварий в столице сократилось на 29%, а число погибших в ДТП – на 54%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.