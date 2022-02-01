Число пассажиров на МЦД выросло на 8% по сравнению с допандемийными показателями

Число пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) в 2021 году превысило допандемийные показатели уже на 8 процентов. С 2010 года открыли 60 новых станций. Об этом доложили Сергею Собянину на заседании президиума правительства Москвы.

Кроме новых платформ, проводят и реконструкцию существующих. Появляются новые пересадки и технологии – все, что помогает пассажирам передвигаться по городу еще быстрее и удобнее.

Так, на Тимирязевской и Окружной станциях организуют переход по принципу "сухие ноги". Это значит, что для пересадки на МЦК не нужно выходить на улицу. На МЦД-2 появятся новые станции – Печатники и Марьина Роща. Сразу несколько платформ откроют на МЦД-4.

В Дептрансе подчеркнули, что, судя по числу пассажиров, МЦД стали удобной альтернативой другим видам транспорта и личным автомобилям в том числе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

