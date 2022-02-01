В Москве начали тестировать обновленные турникеты. Первый такой контроллер появился на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской линии метро.

Пока через турникет можно пройти с помощью бумажной карты или "Тройки". Однако скоро заработает проход по банковской карте.

Уже этим летом оплатить проезд в метро банковской картой можно будет на всех турникетах. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, оборудование для турникетов изготовят российские производители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.