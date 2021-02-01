Пригородные электропоезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Пригородные электропоезда на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются в пути из-за остановки по техническим причинам одного поезда без пассажиров. Все произошло на перегоне Мытищи – Лосиноостровская.

В связи с этим в пути задержаны несколько электричек в сторону Москвы и области.