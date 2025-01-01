Путин поручил профинансировать создание ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Профинансировать создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург поручил Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также президент поручил оказать господдержку производителям подвижного состава, которые задействованы в проекте. Первый опытный состав планируют поставить в конце 2026 года. После открытия магистрали путь от Москвы до Петербурга займет 2 часа 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.