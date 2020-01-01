Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице ввели рекордное количество транспортных объектов в 2023 году. Также число поездок на метро увеличилось на 5%, на МЦД – на 9%. На автобусах и электробусах количество поездок выросло на 7%, на трамваях – на 8%.

"Количество передвижений в городе растет, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт – один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, свыше 1,1 тысячи дворов благоустроили на деньги от платных парковок за год. На благоустройство в начале 2023 года передали 9,8 миллиарда рублей, полученные от платных парковок.