Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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01 января, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: мэр Москвы рассказал о мероприятиях в новогоднюю ночь

В Москве количество пассажиров на трамвайных маршрутах увеличилось на 10%

Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра запустили после реконструкции

Московский общественный транспорт и парковки сделали бесплатными в новогоднюю ночь

На линиях столичного метро появились еще 11 новогодних поездов

Дептранс рекомендовал столичным водителям 29 декабря не садиться за руль с 16:00 до 19:00

Собянин: бесплатными автобусами Мосгортранса воспользовались 1,2 млн школьников

Столичный Дептранс спрогнозировал трафик 7–8 баллов вечером 29 декабря

Функция просмотра персонализированных отчетов появилась на сайте Московского метрополитена

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В столице ввели рекордное количество транспортных объектов в 2023 году. Также число поездок на метро увеличилось на 5%, на МЦД – на 9%. На автобусах и электробусах количество поездок выросло на 7%, на трамваях – на 8%.

"Количество передвижений в городе растет, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт – один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, свыше 1,1 тысячи дворов благоустроили на деньги от платных парковок за год. На благоустройство в начале 2023 года передали 9,8 миллиарда рублей, полученные от платных парковок.

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