10:15
В 2022 году в Москве изменятся тарифы на парковку. На самых загруженных улицах стоимость вырастет до 450 рублей в час. Это затронет более 50 участков.
Максимальный тариф будет действовать с 8 утра и до 9 вечера. Ночью стоянка обойдется в 200 рублей в час. Цены вырастут на Каретном ряду, в Ермолаевском переулке, на Ильинке, Рождественском бульваре и других улицах, где располагается множество точек притяжения: рестораны, магазины и различные достопримечательности.
На более свободных улицах тарифы, наоборот, снизятся. Подобные изменения затронут 29 улиц. Например, Миусскую площадь, Подколокольный переулок, Жуков проезд. Стоимость стоянки в будни уменьшится, а по воскресеньям парковка и вовсе станет бесплатной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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