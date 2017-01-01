Видео стамбульского клуба за 5 минут до нападения появилось в Сети

Видео того, что происходило в клубе Reina за 5 минут до того, как в него вбежал стрелок, появилось в интернете, предает телеканал "Москва 24". Как видно на кадрах, в здании находилось очень много людей. Большинство из них держали в руках бенгальские огни. Играла громкая музыка, гости танцевали. Заведение считается одним из первых в рейтинге клубов Стамбула. Его часто посещают россияне, отдыхающие там. Место достаточно дорогое. Стоимость входа в праздники – не менее 200 лир, что на рубли чуть меньше трех с половиной тысяч.