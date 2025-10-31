Форма поиска по сайту

31 октября, 07:45

Роботов начали обучать программированию на кириллице в университетах России

В некоторых российских университетах роботов начали обучать программированию на кириллице. Преподаватели адаптируют JavaScript и переводят условия задач на привычные буквы.

Для чего это сделано? Есть ли недостатки у такого подхода? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

