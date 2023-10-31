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31 октября, 23:30

Технологии

Робот стал партнером балерины на архитектурном фестивале "Зодчество"

Робот стал партнером балерины на архитектурном фестивале "Зодчество"

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Робот стал партнером балерины на архитектурном фестивале "Зодчество", который открылся в Гостином дворе.

В этом году тема мероприятия обозначена словом "Завтра". Нотки футуризма внес и этот промышленный театр. Под звуки "Лебединого озера" робот пытался повторить действия балерины. Фестиваль "Зодчество" – это крупнейший в России показ градостроительных и архитектурных достижений. Сотни конкурсных работ можно увидеть до 2 ноября включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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