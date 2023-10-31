В "Лаборатории Касперского" оценили ситуацию с утечкой данных пользователей

Персональные данные россиян продолжают уходить в интернет в общий доступ. Как сообщили в "Лаборатории Касперского", в Сети стало появляться все больше объявлений о продаже конфиденциальной информации.

В то же время в компании отметили, что отечественные компании делают многое, чтобы защитить себя от кибератак. За последние 1,5 года их стало в разы больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.