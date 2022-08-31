В Сеть слили личные данные клиентов двух компаний

Две крупные утечки баз данных произошли за последние дни. СДЭК подтвердил взлом хранилища с информацией о своих клиентах, а также атаке подвергся онлайн-кинотеатр Start. В итоге в Сети оказалась личная информация тысяч человек.

Наказывают ли за это по закону, кому нужны чужие данные и как на этом зарабатывают? Почему это происходит так часто? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.