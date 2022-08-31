В Москве запустили свою программу кешбэка. За каждую поездку в общественном транспорте будут возвращать 10 рублей. Но только при условии оплаты проезда картой "Мир", загруженной в смартфон.

Для этого необходимо установить один из платежных сервисов: Мир Payили Samsung Pay. Акция распространяется на весь общественный транспорт, в том числе подземку МЦК и МЦД.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, программа будет работать с 1 сентября до конца 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.