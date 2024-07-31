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31 июля, 16:00

Технологии

Агентство кре­атив­ных ин­дус­трий презентовало проект первого в России кластера видеоигр

Агентство кре­атив­ных ин­дус­трий презентовало проект первого в России кластера видеоигр

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"Техно": первый кластер видеоигр и анимации откроется в России в 2025 году

В среду, 31 июля, Агентство кре­атив­ных ин­дус­трий презентовало проект первого в России инновационного кластера видеоигр и анимации. Он откроется в "Сколково" в 2025 году.

Проект предполагает, что на 40 тысячах квадратных метрах ведущие компании отрасли смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Инновационный кластер будет включать студию захвата движения, звукозаписи, кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочную зону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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