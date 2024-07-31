31 июля, 16:00Технологии
Агентство креативных индустрий презентовало проект первого в России кластера видеоигр
В среду, 31 июля, Агентство креативных индустрий презентовало проект первого в России инновационного кластера видеоигр и анимации. Он откроется в "Сколково" в 2025 году.
Проект предполагает, что на 40 тысячах квадратных метрах ведущие компании отрасли смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Инновационный кластер будет включать студию захвата движения, звукозаписи, кинозал, лекторий, конференц-зал, переговорные комнаты и выставочную зону.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.