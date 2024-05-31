Столичный рынок стал наполняться умными чемоданами

Рынок Москвы стал наполняться умными чемоданами (чемоданами-самокатами). Эти гаджеты способны оповестить хозяина о перевесе при авиаперелете, а также подсказать, где искать себя среди багажа.

В свою очередь, эксперты показали управление чемоданом. Специалисты подчеркнули, что газ расположен на руле как на обычном электросамокате. Максимальная скорость устройства составляет 13 километров в час.

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