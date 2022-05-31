Роскомнадзор заявил, что не принимал ограничительных мер в отношении YouTube

Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Об этом заявили в ведомстве.

Повышение цен на жизненно важные лекарства составляет не более 2,5%, сообщил Минздрав РФ.

Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%. Она составит 23 508 рублей в месяц.