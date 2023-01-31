"Актуальный репортаж": производство роботов-снегоуборщиков могут начать в РФ в 2025 году

Серийное производство беспилотников-снегоуборщиков в России могут начать уже в 2025 году. Оба образца разработали в Москве. Один уже успели представить публике. По задумке авторов, техника должна сама справляться с уборкой под управлением искусственного интеллекта, при этом не создавать опасности для людей и имущества вокруг.

Возможно ли это? На какой стадии находится проект сейчас? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.