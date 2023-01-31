В России запатентовали систему интеллектуальной поддержки истребителей в дальнем бою против двух самолетов противника. Об этом сообщили в ТАСС.

Новая система поможет летчику принимать мгновенные решения. Она включает несколько блоков, с помощью которых пилоты в паре могут быстро и четко взаимодействовать друг с другом, распределять цели, выбирать траектории атаки, а также определять время момента пуска ракеты и создания помех истребителю противника.

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