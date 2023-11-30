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30 ноября, 23:00

Технологии

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал быстрее

Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал быстрее

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Мобильный интернет для жителей Подмосковья стал работать быстрее благодаря масштабной модернизации "Мегафоном" базовых станций. Первый этап работ начался летом: специалисты оператора провели оптимизацию сети 2G и спроектировали новый частотно-территориальный план области. Действующую сеть удалось дополнить диапазоном LTE-1800, который позволяет пользоваться интернетом на более высоких скоростях.

В результате интернет-трафик вырос на 20%, а скорость загрузки данных на абонента увеличилась более чем на 18%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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