Сим-карты некоторых россиян перестанут работать 1 декабря

Сим-карты некоторых россиян перестанут работать с 1 декабря. Речь о тех, кто пользуется номером, который не зарегистрирован на конкретное физическое лицо. Для них услуги связи станут недоступны.

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