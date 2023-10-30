Москвичи смогут бесплатно раздавать интернет с мобильных устройств – СМИ

Москвичи смогут бесплатно раздавать интернет с мобильных устройств. Три сотовых оператора согласились не брать денег за раздачу трафика. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

В сентябре ведомство направило российским сотовым операторам требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Компаниям давали месяц на раздумье. С доводами ФАС согласились трое из ведущих операторов – "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.