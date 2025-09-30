Машину для уничтожения комаров создали в Китае

В Китае создали машину для уничтожения комаров. Устройство уже начали устанавливать по всей стране. Машина имитирует углекислый газ, тепло и запах человека, чтобы приманить насекомых, а затем сразу уничтожает их.

За день устройство привлекает до 30 тысяч комаров, а на корпусе есть экран со счетчиком "побед". Однако некоторые считают, что такие машины нужны не только для борьбы с насекомыми, но и для слежки.

