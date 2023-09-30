Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом. Такую схему уже запустили два отечественных банка, еще пять тестируют механизм. Провести платежную операцию российские туристы уже могут в Турции.

Сообщается, что сейчас активно идут переговоры с банковской системой Таиланда. При этом эксперты предупреждают, что новой возможностью могут также воспользоваться и мошенники. Поэтому любой QR-код нужно сканировать только из приложения банка. Также необходимо убедиться, что в банковском приложении используется промежуточное окно, где можно посмотреть, что вы оплачиваете, какой компании и на какую сумму.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.