Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 14:15

Технологии

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом

Новости часа: инновационную экосистему создали для поддержки изобретателей в Москве

Собянин рассказал о создании в Москве уникальной инновационной экосистемы

"Техно": представлена камера мгновенной печати Polaroid I-2

В App Store появились мошеннические продукты

Более 60% россиян ежедневно пользуются сервисами с ИИ

Система бронирования билетов Leonardo подверглась еще одной кибератаке

Беспилотную доставку посылок могут внедрить на территории Москвы в 2024 году – СМИ

Доставку с помощью БПЛА могут внедрить на территории столицы в 2024 году – СМИ

Система бронирования "Леонардо" вновь подверглась кибератаке из-за рубежа – "Ростех"

Россиянам стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом. Такую схему уже запустили два отечественных банка, еще пять тестируют механизм. Провести платежную операцию российские туристы уже могут в Турции.

Сообщается, что сейчас активно идут переговоры с банковской системой Таиланда. При этом эксперты предупреждают, что новой возможностью могут также воспользоваться и мошенники. Поэтому любой QR-код нужно сканировать только из приложения банка. Также необходимо убедиться, что в банковском приложении используется промежуточное окно, где можно посмотреть, что вы оплачиваете, какой компании и на какую сумму.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоКарина ИльинаАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика