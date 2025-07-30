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30 июля, 07:15

Технологии

ИИ-ассистенты будут делать голосовые замечания велосипедистам в России

ИИ-ассистенты будут делать голосовые замечания велосипедистам в России

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В России появятся ИИ-ассистенты, которые будут следить за нарушениями велосипедистов и делать им голосовые замечания.

Например, виртуальный полицейский может напомнить, что нужно правильно припарковать двухколесный транспорт, перестроиться с пешеходной зоны на велополосу.

На данный момент разработка находится на последней стадии испытаний. Позже говорящего ИИ-ассистента будут применять в общественных пространствах разных городов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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