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Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции – СМИ

Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции – СМИ

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Мобильная связь в России может подорожать. Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции, причем ежегодно. Об этом "Коммерсанту" сообщил источник в Минцифры.

Мера позволит поддерживать стабильную работу сетей. При этом операторов обяжут часть прибыли вкладывать в их развитие, а так же поднимать цены поэтапно и разработать тарифы для разных групп клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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