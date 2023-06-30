Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции – СМИ

Мобильная связь в России может подорожать. Власти разрешат операторам поднимать тарифы на 5% выше инфляции, причем ежегодно. Об этом "Коммерсанту" сообщил источник в Минцифры.

Мера позволит поддерживать стабильную работу сетей. При этом операторов обяжут часть прибыли вкладывать в их развитие, а так же поднимать цены поэтапно и разработать тарифы для разных групп клиентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.