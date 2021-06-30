Путин заявил, что в России нет планов блокировки западных соцсетей

Российские власти не планируют блокировку западных социальных сетей, заявил Владимир Путин.

"Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Путина, проблему представляет пренебрежительное отношение международных интернет-платформ к требованиям российских властей удалять запрещенный контент.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.