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30 мая, 17:35

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Технологическая конференция Startup Village прошла в инновационном центре "Сколково"

Технологическая конференция Startup Village прошла в инновационном центре "Сколково"

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Технологическая конференция Startup Village прошла в "Сколково"

Роботы, искусственный интеллект, технологии для космоса: в инновационном центре "Сколково" прошла конференция Startup Village. Площадка уже в 13-й раз объединила инноваторов, успешных предпринимателей, инвесторов, ученых, футурологов и представителей власти.

В "Сколково" съехались участники из 30 стран. На форуме предприниматели получили возможность презентовать свои разработки, найти партнеров и инвесторов, а также обсудить перспективные тренды в высокотехнологичных отраслях.

Для гостей конференции развернулась масштабная выставка. Стартапы из разных регионов России представили свои проекты: от гаджетов для здорового сна до метавселенной. На стенде столицы продемонстрировали разработки 20 участников Московского инновационного кластера.

Чем удивили инноваторы? Как стартаперам найти инвесторов? Почему Москва претендует на статус технологического лидера России? Ответы на эти и многие другие вопросы в прямом эфире узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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