Дорожные камеры будут работать по одному стандарту – СМИ

Дорожные камеры будут работать по одному стандарту, которы разработали в МВД. Об этом сообщили СМИ.

Документ вводит более строгие требования к снимкам, которые иллюстрируют нарушения ПДД. Кроме необходимого качества, фотоматериалов с высоким разрешением должно быть достаточно, чтобы исключить ошибку при вынесении инспектором постановления.

Кроме того, все камеры должны быть синхронизированы с электронными дорожными знаками и табло. В Ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации опасаются, что если такой ГОСТ введут, то значительную часть дорожных комплексов не допустят к эксплуатации.

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