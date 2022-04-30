Цены на электронику в России снизились

Ажиотаж вокруг электроники в России начал спадать. В магазинах резко подешевели компьютеры и телефоны.

Некоторые модели упали в цене сразу на несколько десятков тысяч рублей. Это фиксируют и Росстат, и крупнейшие сети. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.