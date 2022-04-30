Легкая ракета-носитель "Ангара-1.2" впервые вывела военный спутник на орбиту. Успешный пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Бортовые системы спутника функционируют нормально, сообщили в Минобороны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.