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В кинотеатрах РФ появится аналог технологии IMAX

В кинотеатрах РФ появится аналог технологии IMAX

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В российских кинотеатрах появится отечественный аналог технологии IMAX. Эта разработка называется "Космакс", и она уже проходит процедуру получения патента.

Технология работает по такому же принципу, как и зарубежная. Она дает зрителю ощущение полного погружения при просмотре фильма. Это достигается комбинацией из четкого изображения и особого расположения динамиков, которые создают глубокое звучание. Точная дата запуска "Космакса" пока не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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