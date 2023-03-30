В кинотеатрах РФ появится аналог технологии IMAX

В российских кинотеатрах появится отечественный аналог технологии IMAX. Эта разработка называется "Космакс", и она уже проходит процедуру получения патента.

Технология работает по такому же принципу, как и зарубежная. Она дает зрителю ощущение полного погружения при просмотре фильма. Это достигается комбинацией из четкого изображения и особого расположения динамиков, которые создают глубокое звучание. Точная дата запуска "Космакса" пока не сообщается.

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