Новости часа: Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru

Проблема, вызвавшая недоступность сайтов и сервисов в доменной зоне .ru, устранена, но сбои с подключением к ним могут сохранятся еще некоторое время, сообщили в Минцифры.

Промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Согласно поправкам, вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан.

