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30 января, 23:55

Технологии

Новости часа: Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru

Новости часа: Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru

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Проблема, вызвавшая недоступность сайтов и сервисов в доменной зоне .ru, устранена, но сбои с подключением к ним могут сохранятся еще некоторое время, сообщили в Минцифры.

Промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Согласно поправкам, вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан.

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