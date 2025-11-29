Самый большой в РФ медиаэкран открыт в атриуме Московского кластера видеоигр

Самый большой медиаэкран в России открыт в атриуме Московского кластера видеоигр. Его общий размер составляет около 800 квадратных метров. Этот показатель был внесен в Книгу рекордов России.

Мероприятие прошло в рамках Московской международной недели видеоигр. Медиаэкран специально разработан под архитектуру здания. В центре композиции – цифровая инсталляция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

