Ночь видеоигр проходит в Москве с 29 на 30 ноября. Это важное событие не только для столичных геймеров, но и для российского игрового сообщества.

Крупнейший в Москве киберспортивный центр превратился в интерактивную площадку, где посетители могут погрузиться в игровые миры. В частности, ведущие эксперты проводят мастер-классы и образовательные треки, которые позволяют профессионалам усовершенствовать свои навыки в разработке и продвижении игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

